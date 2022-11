T20 world cup 2022: टीम के खिलाड़ियों को कैसे करते हैं हैंडल, रोहित शर्मा ने बताया

T20 world cup 2022: टी20 विश्व कप में टीम इंडिया ने अच्छी शुरूआत की है। टीम इंडिया ने दो मैच जीते हैं, जबकि एक मैच में हार मिली है। वहीं, अब कल यानी दो नवंबर को टीम इंडिया की भिड़ंत बांग्लादेश के साथ होनी है। इस मैच को टीम इंडिया जीतने के लिए उतरेगी। इससे पहले कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने स्टार स्पोर्ट्स के साथ बातचीत में टीम के खिलाड़ियों को हैंडल करने और कप्तानी करते समय अपनी सबसे बड़ी लर्निंग के बारे में खुलासा किया है।

इसकी वीडियो सामने आई है। दरअसल स्टार स्पोर्ट्स द्वारा शेयर वीडियो में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने कहा, अलग-अगल तरीके के लोगों को हैंडल करना है, क्योंकि एक जैसे लोग नहीं होते हैं। सबका अलग-अलग डिमांड होता है सोचने का तरीका होता है तो आपको सब चीज एक साथ अपने अंदर लेनी है और फिर आप उस पर कैसे जवाब दोगे वो आप पर है।

Being the Team India skipper is no easy task & Rohit Sharma has his own unique approach for dealing with the challenges!

Catch the Hitman discuss all this and more on #FollowTheBlues!#CricketLive | Tomorrow 1 PM | Star Sports & Disney+Hotstar#INDvBAN #BelieveInBlue pic.twitter.com/AriSMoQSMH

