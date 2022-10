T20 world cup 2022: टी20 विश्व कप से बाहर होने पर छलका बुमराह का दर्द, कहीं ये बातें

T20 world cup 2022: ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 विश्व कप से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा लगा है। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीम बुमराह विश्व कप से बाहर हो गए हैं। बीसीसीआई की तरफ से इसकी अधिकारिक पुष्टि कर दी गई है। वहीं, टी20 विश्व कप से बाहर होने पर बुमराह का दर्द भी छलका है। इसको लेकर उन्होंने अपने मन की बात शेयर की है।

जसप्रीत बुमराह ने ट्वीट कर लिखा है कि, ‘मैं इस बात से दुखी हूं कि मैं इस बार टी20 विश्व कप का हिस्सा नहीं बनूंगा, लेकिन अपने खास लोगों से मिली शुभकामनाओं, देखभाल और सपोर्ट के लिए आभारी हूं। जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ऑस्ट्रेलिया में टीम के अभियान को सपोर्ट करूंगा।’ वहीं, इसको लेकर बीसीसीआई का रिऐक्शन भी आया है। बीसीसीआई ने रिट्वीट करते हुए लिखा है कि, ‘हमारा स्पीडस्टार जल्द ठीक हो।’

I am gutted that I won’t be a part of the T20 World Cup this time, but thankful for the wishes, care and support I’ve received from my loved ones. As I recover, I’ll be cheering on the team through their campaign in Australia 🇮🇳 pic.twitter.com/XjHJrilW0d

