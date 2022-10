T20 World Cup 2022: हुड्डा आएगा, मैं चला जाऊंगा...विराट कोहली का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

T20 World Cup 2022: टी20 विश्व कप 2022 का आगाज होने में कुछ दिन ही शेष बचे हैं। इसको लेकर सभी टीमों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विराट कोहली भी टी20 विश्व की तैयारियों में जुटे हुए हैं। कोहली ने भले ही वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो वॉर्म-अप मैच नहीं खेले, लेकिन बैटिंग प्रैक्टिस में वह कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं।

Another video of Kohli practicing at the WACA. What makes him so great is he just alters one of two aspects to improve his game. #Kohli #T20WorldCup #CricketTwitter pic.twitter.com/V45oWCpBiT

— Gav Joshi (@Gampa_cricket) October 13, 2022