T20 World Cup 2022 : वर्ल्ड कप में इस नई जर्सी में दिखेगी टीम इंडिया, लॉन्च होने से पहले वीडियो वायरल

T20 World Cup 2022 : भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) अगले महीने से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने जा रहे टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2022) में नई जर्सी में नजर आएगी। टीम की ऑफिशियल किट स्पॉन्सर ‘एमपीएल स्पोर्ट्स’ (MPL Sports) ने मंगलवार को घोषणा की कि मेन इन ब्लू आगामी टी20 विश्व कप 2022 (T20 World Cup 2022) में नई जर्सी में दिखेगी। MPL स्पोर्ट्स’ ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें रोहित शर्मा (Rohit Sharma) , श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) और हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) नई जर्सी में दिख रहे हैं।

