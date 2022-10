T20 World Cup : टी20 वर्ल्ड कप में सुपर-12 के पहले मुकाबले मेजबान में ऑस्ट्रेलियाई टीम की बड़ी हार

Australia vs New Zealand : टी20 वर्ल्ड कप में सुपर-12 (Super-12 in T20 World Cup) के पहले मुकाबले में शनिवार को मेजबान ऑस्ट्रेलियाई टीम (Australia Team) को बड़ी हार झेलनी पड़ी है। न्यूजीलैंड (New Zealand) ने ऑस्ट्रेलिया (Australia) को 89 रन के अंतर से हराकर मैच जीत लिया है। न्यूजीलैंड (New Zealand) ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया (Australia) के सामने 201 रन का लक्ष्य रखा और इसके जवाब में कंगारू टीम सिर्फ 111 रन पर सिमट गई।