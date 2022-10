T20 World Cup : विश्व कप से पहले सभी कप्तान एक फ्रेम में आए नज़र, आज होगी ओपनिंग सेरेमनी

T20 World Cup: टी20 विश्व कप 2022 की शुरुआत 16 अक्टूबर से होने जा रही है। टूर्नामेंट में शामिल हो रही सभी 16 टीमों के कप्तान शनिवार को प्रेस कांफ्रेंस में एक साथ पहुंचे। टी20 विश्व कप रविवार से शुरू होगा जिसमें श्रीलंका क्वालिफायर में नामीबिया से भिड़ेगी। टूर्नामेंट के उद्घाटन से पहले, 16 प्रतिभागी टीमों के सभी कप्तानों को एक फ्रेम में कैद कर लिया गया।ICC के ऑफिशियल हैंडल ने एक फ्रेम में सभी कप्तानों की तस्वीर साझा की है।रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने कई अपडेट दिए तो वहीं इस प्रेस कांफ्रेंस का अंत बाबर आजम (Babar Azam) के जन्मदिन केक काटने के साथ हुआ।

सुपर 12 राउंड 22 अक्टूबर से शुरू होगा जिसमें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से भिड़ेगा। 23 अक्टूबर को चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में आमने-सामने होंगेTerrorist Attac:पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकी हमला, पूर्व मुख्य न्यायाधीश की गोली मारकर हत्या

All the 16 captains in one frame 📸 🤩#NewCoverPic | #T20WorldCup pic.twitter.com/WJXtu0JEvx

— ICC (@ICC) October 15, 2022