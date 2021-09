T20 WORLD CUP: टी20 क्रिकेट विश्व कप से पहले भारत को मिली बड़ी राहत, ये खिलाड़ी लौटा फार्म में

नई दिल्ली। आईपीएल 2021 के तुरंत बाद युनाइटेड अरब अमीरात (UAE) और ओमान में टी20 वर्ल्ड कप खेला जाना है और इसके लिए भारत 15 सदस्यीय टीम पहले ही घोषित कर चुका है। आईपीएल 2021 के दूसरे फेज में खेल रहे कई खिलाड़ी फॉर्म (FORM) में नजर नहीं आ रहे हैं। ये भारतीय टीम के लिए चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन इसी दौरान एक बड़ी राहत भी टीम इंडिया को मिली है।

ये राहत ये है कि भारतीय टीम के स्टार आलराउंडर हार्दिक पांड्या (HARDIK PANDYA) वापस फार्म में लौट आये हैं। कल मुंबई इंडियंस की ओर से खेल रहे हार्दिक पांड्या ने पंजाब किंग्स के खिलाफ नॉटआउट 40 रनों की पारी खेली और इस दौरान वह पूरी तरह से लय में भी नजर आए। आपको बता दें कि हार्दिक इससे पहले टीम इंडिया (TEAM INDIA) के साथ श्रीलंका दौरे पर गए थे, जहां उनका बल्ला पूरी तरह से शांत रहा था।

This is not first time hardik pandya

hurted KL rahul. 🙂#MIvsKXIP pic.twitter.com/EtHDRnVdMW

— Smith patel (@Smith_bodra) September 28, 2021