T20 World Cup : भारत-पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में मिली जगह, फाइनल 14 नवंबर को

नई दिल्ली। आईसीसी (ICC) ने टी-20 विश्व कप में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत देखने को मिलेगी, क्योंकि सुपर-12 स्टेज में दोनों टीमों को एक ही ग्रुप में जगह मिली है। ये दोनों टीमें ग्रुप-दो में हैं। इस ग्रुप में न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की टीमें भी हैं।

वहीं, सुपर-12 के ग्रुप-एक में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज को रखा गया है। हर ग्रुप में छह-छह टीमें होंगी। ग्रुप की अन्य टीमों का फैसला विश्व कप के क्वालिफायर राउंड के नतीजों से तय होगा। बता दें कि डिफेंडिंग चैंपियन वेस्टइंडीज को दूसरे ग्रुप में रखा गया है। टूर्नामेंट के मुकाबले यूएई और ओमान में 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक होने हैं। कुल 16 टीमें उतर रही हैं।

बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी के साथ ओमान को वर्ल्ड क्रिकेट के दायरे में लाना अच्छा है। इससे कई युवा खिलाड़ियों को खेल में रुचि लेने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि यह दुनिया के इस हिस्से में एक विश्व स्तरीय आयोजन होगा। आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए वेन्यू दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, अबू धाबी में शेख जायेद स्टेडियम, शारजाह स्टेडियम और ओमान क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड हैं। टूर्नामेंट के कार्यक्रम की घोषणा उचित समय पर की जाएगी।

