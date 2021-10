T20 World Cup: जानें अगामी टी-20 वर्ल्ड कप के लिए कब लॉन्च होगी टीम इंडिया की नई जर्सी

नई दिल्ली। इस महीने की 17 तारीख से यूएई और ओमान की धरती पर टी-20 विश्व कप का आगाज होना है। विराट कोहली एंड कंपनी टी-20 विश्व कप में नए खिलाड़ियों के साथ-साथ नई जर्सी में भी नजर आएगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ऐलान किया है कि टीम इंडिया की नई जर्सी 13 अक्टूबर को लॉन्च होगी। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में अपना पहला मैच 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने उतरेगी। भारत इस बार वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है और कोहली (Kohli) की अगुवाई में टीम को खिताब के प्रबल दावेदारों में से एक माना जा रहा है।

