T20 World Cup : टीम इंडिया को आज न्यूजीलैंड को पस्त कर बदलना होगा इतिहास, नहीं तो सेमीफाइनल से आउट

नई दिल्ली। टी-20 विश्व कप (T20 World Cup ) में रविवार को टीम इंडिया (Team India) के लिए सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। पाकिस्तान से मिली 10 विकेट की करारी हार के बाद विराट कोहली की सेना की राह मुश्किल हो गई है। टूर्नामेंट के अपने दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम को 31 अक्टूबर की रात आज न्यूजीलैंड (New Zealand) से भिड़ना है। जबकि ​टीम इंडिया (Team India) न्यूजीलैंड (New Zealand) से जिससे फटाफट क्रिकेट के वर्ल्ड कप में आज तक जीत नहीं सकी है। भारत (India) के लिए यह मैच करो या मरो जैसा है, क्योंकि न्यूजीलैंड (New Zealand) के खिलाफ मिली हार कोहली की सेना की सेमीफाइनल ( Semi-Finals ) में पहुंचने की उम्मीदों को लगभग खत्म कर सकती है।

टी-20 विश्व कप (T20 World Cup में ग्रुब बी में खेला जाने वाला यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए अहम है। इस मैच में जीतने वाली टीम की उम्मीद सेमीफाइनल ( Semi-Finals ) में पहुंचने के लिए बरकरार रहेगी। वहीं, हारने वाली टीम लगभग अंतिम चार की रेस से बाहर हो जाएगी। दोनों टीमों ने सुपर 12 में अभी तक जीतने में नाकाम रही हैं। भारत और न्यूजीलैंड के लिए यह मुकाबला एक तरह से क्वार्टर फाइनल(Quarter final) की तरह है। ऐसे में यहां एक रोमांचक मैच होने की पूरी उम्मीद है।

कब खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला?

आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2021 का 28वां मुकाबला भारत-न्यूजीलैंड के बीच रविवार यानी 31 अक्तूबर को खेला जाएगा।

कहां होगी भारत-न्यूजीलैंड के बीच भिड़ंत?

यह मुकाबला दुबई के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

कितने बजे होगा मैच?

मैच के लिए टॉस भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे होगा और पहली गेंद 7:30 बजे डाली जाएगी।

कहां देख सकते हैं लाइव मैच?

भारत-न्यूजीलैंड के बीच होने वाले इस मुकाबले को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल्स पर अलग-अलग भाषाओं में देख सकते हैं। हिंदी-अंग्रेजी के अलावा इसे अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी देखा जा सकता है।

कहां देखें ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग?

मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन के साथ Disney+Hotstar पर देख सकते हैं। इसके अलावा मैच के लाइव अपडेट्स www.amarujala.com पर भी पढ़ सकते हैं।

संभावित एकादश:

Team India

रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली (कप्तान), सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, रवींद्र जाडेजा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

New Zealand

मार्टिन गुप्टिल, डैरिल मिचेल, केन विलियमसन (कप्तान), डेवन कॉन्वे, ग्लेन फ़िलिप्स, जेम्स नीशाम, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), मिशेल सैंटनर, ऐडम मिल्न, ईश सोढ़ी, ट्रेंट बोल्ट