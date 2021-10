T20 World Cup: आज भारत और पाक के बीच होने वाले टी20 विश्वकप के मैच से पहले ट्वीटर पर भिड़े Zomato और Karim

नई दिल्ली। आज शाम 7:30 बजे से दुबई इंटरनैशनल क्रिकेट स्टेडियम में टी20 विश्व कप 2021 ग्रुप बी के पहले मैच में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाना है, लेकिन इस मैच से पहले सोशल मीडिया पर पहले ही दोनों देशों के फैन्स के बीच जंग सी छिड़ चुकी है। अब इस खास जंग में दोनों देशों की फूड डिलीवरी ऐप भी कूद पड़ी हैं। जोमैटो और करीम पाकिस्तान के बीच ट्विटर वॉर(Twitter War) छिड़ गई है। शुरुआत करीम(Karim) पाकिस्तान ने की, जिसने ट्विटर पर लिखा, ‘मुफ्त खाने का मौका भी और जीतने का मौका भी। पाकिस्तान और इंडिया मैच के दिन खाना 9 बजे तक ऑर्डर करें और अगर पाकिस्तान जीतता है तो हम आपके पैसे रिफंड(Refund) कर देंगे।’

इसके बाद जोमैटो(Zomato) ने ट्विटर पर लिखा, ‘पाकिस्तान क्रिकेटरों को अगर बर्गर पिज्जे खाने हैं तो बस हमें डायरेक्ट मैसेज कर दें।’ 2019 वर्ल्ड कप में जब भारत ने पाकिस्तान को हराया था, उसके बाद एक पाकिस्तान फैन का वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसने चिल्ला-चिल्ला कर कहा था कि हमारे खिलाड़ियों को फिटनेस का जरा भी ख्याल नहीं और सब मैच से एक दिन पहले बर्गर पिज्जे खा रहे थे। जमैटो का यह ट्वीट करीम पाकिस्तान को कुछ खास पसंद नहीं आया, जिस पर उन्होंने जवाब में लिखा कि आप फिक्र ना करें हम उन्हें मैच के बाद बर्गर(Burger) पिज्जे भेज देंगे और आपके लिए बढ़िया सी चाय।

Dear @TheRealPCB, in case you’re looking for 𝐛𝐮𝐫𝐠𝐞𝐫 or 𝐩𝐢𝐳𝐳𝐞 tonight, we’re just a DM away 😉 — zomato (@zomato) October 23, 2021