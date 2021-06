तेजिंदर पाल सिंह तूर ने गोला फेंक में टोक्यो ओलंपिक के लिए किया क्वालीफाई

नई दिल्ली: भारत के तेजिंदर पाल सिंह तूर ने गोला फेंक स्पर्धा में टोक्यो ओलिंपिक के लिए क्वालीफाई कर लिया है। पटियाला में भारतीय ग्रां प्री-फोर प्रतियोगिता में तेजिंदर ने एशियाई रिकॉर्ड के साथ 21 दशमलव चार-नौ मीटर तक गोला फेंक कर ये उपलब्धि हासिल की। इस खेल का पिछला भारतीय रिकॉर्ड भी तूर के नाम ही था, जिन्होंने 2019 में 20.92 मीटर की दूरी तय की थी। ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में तजिन्दर ओलिम्पिक के लिए क्वालीफाई करने वाले 11वें भारतीय हैं।

गौरतलब है कि तजिंदर पाल सिंह तूर पंजाब के मोगा जिले के खोसा पांडो गांव के रहने वाले हैं।

Toor qualifies for Olympics!@Tajinder_Singh3 qualifies for #Tokyo2020 with an effort of 21.49m in men’s shot put at the Indian Grand Prix 4. He broke his own national record of 20.92m and breached qualification mark of 21.10m.

Many congratulations!#Cheer4India pic.twitter.com/j5zy9ygI9T

— SAIMedia (@Media_SAI) June 21, 2021