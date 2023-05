Take Care of Health in Summer: ये दो ड्रिंक रखेंगी आपको गर्मी भर हेल्दी और ठंडा

Take Care of Health in Summer: गर्मियों में सेहत का खास ख्याल रखने की जरुरत पड़ती है। ऐसे में अगर आप अपने खान पान में कुछ ऐसी चीजों को शामिल कर लें जिससे पूरी गर्मी आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करें।

ऐसी ही ड्रिंक में से एक है नींबू का शरबत और छाछ। नीबूं का शरबत सभी ने अपने अपने बचपन में या फिर कभी न कभी पिया होगा। इसके फायदे बताने की जरुरत ही नहीं है जिसने इसे पिया है वो जानता है।

पीते ही कलेजे तक को ठंडक देता है। छाछ एक लाइट ड्रिंक है जिसे अकसर डाइट में शामिल किया जाता है। गर्मी (Summer) से राहत के लिए दोपहर के भोजन के बाद या शाम को छाछ ले सकते हैं। ये गर्मी से राहत देने के साथ-साथ वजन घटाने में भी मदद करता है।

इस ड्रिंक में कैलोरी की मात्रा कम होती है। इसका स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें काला नमक, जीरा पाउडर और कटा हरा धनिया मिला सकते हैं। भोजन के बाद इसे लेने से पाचन में सुधार होता है, एसिड रिफ्लक्स रुकता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट मिलता है और फैट का जमाव कम होता है। दही में मौजूद स्वस्थ बैक्टीरिया आपके पेट के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकते हैं।

नींबू पानी और छाछ दोनों ही नेचुरल ड्रिंक है। विशेषज्ञों की माने तो एक गिलास छाछ में 98 कैलोरी होती है। वहीं एक गिलास नींबू पानी में 11 कैलोरी मिलती है। पोषक तत्वों की बात करें तो नींबू पानी विटामिन सी से भरपूर लो कैलोरी ड्रिंक है। छाछ से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, कैल्शियम, सोडियम, विटामिन बी 12, आदि प्राप्त होते हैं. ऐसे में वजन घटाने के लिए ज्यादातर एक्सपर्ट नींबू पानी पीने की सलाह देते हैं।