Choose this Type of Footwear in the Rain: बारिश के मौसम में अपने पैरों का रखें खास ख्याल, इस तरह के फुटवियर का करें चुनाव

Choose this Type of Footwear in the Rain: बारिश के मौसम में जगह जगह पानी भरने की समस्या ऊपर से कीचड़ होना बेहद आम बात है। बारिश के गंदे पानी और कीचड़ से पैरों और फुटवियर को ही दो चार होना पड़ता है। ऐसे में फुटवियर का सही चुनाव बेहद आवश्यक है।

ऐसे में इस तरह के चप्पल का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे पैरों का स्लिप होने या किसी तरह की दिक्कत न हो। बारिश के मौसम में कुछ खास तरह के चप्पल जूतों का इस्तेमाल करना चाहिए।

बारिश के मौसम में जूते पहनने से बचना चाहिए। जूते का चुनाव करके जिनका सोल पीवीसी या फिर रबड़ मेटेरियल से बना हो। तमाम कंपनियों ऐसे मैटेरियल से जूते बनाती है जिसे बारिश के मौसम में भी पहना जा सकता है।

कीचड़ और बारिश में फिसलने वाली चप्पल और जूतों का इस्तेमाल न करें। इसके अलावा वाटरप्रूफ जूते भी आते है। जिन्हें आसानी से साफ भी किया जा सकता है। रबर और लेदर मिक्स से जूते बारिश में फिसलने से बचाते है।

बारिश के मौसम में जूते पहनने से पैर के नाखूनों में फंगल इंफेक्शन हो सकता है। इसलिए ऐसे फूटवियर पहने जिससे पैरों में हवा लगे। स्लिपर लेते समय ध्यान रखे कि ऐसी स्लिपर ले जिसका तला मोटा हो। जिससे पैर फिसलने से बचा रहे।