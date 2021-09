Afghanistan Protest: तालिबान लड़ाके ने महिला पर तान दी बंदूक’, निडर प्रदर्शनकारी महिला डटी रही

Afghanistan Protest: अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मंगलवार को कट्टरपंथी समूह तालिबान के खिलाफ सैकड़ों महिलाओं ने पाकिस्तान दूतावास के बाहर विरोध-प्रदर्शन किया। निड़र महिलाएं नें तालिबान के खिलाफ नारे लगाते हुए आजदी का मांग कर रहीं थी। प्रदर्शन को विफल बनाने के लिए तालिबानियों हवा में फायरिंग भी की। फायरिंग के दौरान भी प्रदर्शन कर ही महिलाएं ड़री नहीं और अपना प्रदर्शन जारी रखा।

इस दौरान ली गई कई तस्वीरें सामने आई हैं। एक तस्वीर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उसमें दिखाया गया है कि एक अफगान महिला एक सशस्त्र तालिबान जवान का सामना कर रही है। तालिबान का जवान महिला पर बंदूक तान रखा है लेकिन महिला बिना निडर हो कर उसका सामना कर रही है।

An Afghan woman fearlessly stands face to face with a Taliban armed man who pointed his gun to her chest.

Photo: @Reuters pic.twitter.com/8VGTnMKsih

— Zahra Rahimi (@ZahraSRahimi) September 7, 2021