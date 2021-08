Afghanistan Crisis: तालिबान ने पश्तो चैनल के न्यूज़ एंकर शबनम दावरान को दी धमकी,Video वायरल

Afghanistan Crisis: बंदूखों के बल पर कब्जा जमाने वाले तालिबान (Taliban) की कूरता कम नहीं हो रही है। पिछले तीनो दिनों से अफगानिस्तान में तालीबानी अत्याचार (Taliban atrocities) चरम पर है। तालिबानी लड़ाके, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, प्रवासी सबको ढूंढ कर उन पर जुल्म कर रहा है। अफगानिस्तान में हो रही हिंसा और खून खराबे के बीच तालिबान के खिलाफ अफगानी नागरिक सड़कों पर उतर कर विरोध में हल्ला बोल दिया है।

खबरों के अनुसार, इस बीच खबर है कि अफगानिस्तान के एक टीवी चैनल में काम करने वाली एंकर शबनम दावरान (Shabnam Dawran) ने कहा है कि तालिबानों ने उन्हें घर में रहने की धमकी दी है।

Afghan woman TV news anchor stopped from working.

Shabnam Dawran, a news anchor with state channel RTA Pushto, has released a video saying she went to her office and was told to return home, despite assurances by the Taliban that women would be allowed to work under their rule pic.twitter.com/DUL5dpfist

