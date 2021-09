अफगानिस्तान से IS के सफाए की Taliban ने खाई कसम, लांच किया बड़ा ऑपरेशन

नई दिल्ली। तालिबान (Taliban) ने अफगानिस्तान ( Afghanistan) से अपने पुराने दुश्मन यानी इस्लामिक स्टेट (IS ) को खत्म करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। अफगान खामा प्रेस समाचार एजेंसी (Afghan Khama Press News Agency) के हवाले से स्पुतनिक ने बताया कि तालिबान (Taliban) काबुल की राजधानी क्षेत्र में आईएस (IS ) की स्थानीय शाखा और पूर्व में पाकिस्तान (Pakistan ) के साथ सीमा पर पड़ोसी नंगरहार पर कार्रवाई करेगा।

आईएस (IS ) के खिलाफ इस ऑपरेशन की शुरुआत नंगरहार के मुख्य शहर जलालाबाद (Jalalabad) में रक्तपात के दो सप्ताह बाद हुआ है। तालिबान (Taliban) के ठिकानों पर कम से कम तीन हमलों में उसके कई लड़ाके के साथ-साथ स्थानीय नागरिक भी मारे गए।

बता दें कि तालिबान (Taliban) ने 15 अगस्त को अफगानिस्तान ( Afghanistan) पर कब्जा कर लिया। तालिबान (Taliban) ने अमेरिकी सैनिकों (American Soldiers) की वापसी की घोषणा के बाद काबुल पर कब्जा किया। हालांकि आईएस (IS ) से उसकी भिड़ंत हो गई। बता दें कि नंगरहार में आईएस (IS ) काफी सक्रिय है। आईएस (IS ) ने 26 अगस्त को काबुल हवाई अड्डे (Kabul Airport) पर हमले का दावा किया था, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिकों सहित 100 से अधिक लोग मारे गए थे। इस हमले को मानव बम (human bomb) के जरिए अंजाम दिया गया था।