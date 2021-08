Taliban ने Ghazni City पर किया कब्जा, अब अगला टारगेट क्या राजधानी काबुल ?

नई दिल्ली। अफगानिस्तान (Afghanistan) के बड़े और अहम प्रांतों में से एक शहर गजनी पर अब तालिबान ने कब्जा (Now Taliban Captured) कर लिया है। देश के कई अहम प्रांतों की राजधानियों पर लगातार तालिबान (Taliban) का कब्जा करता जा रहा है। तालिबान की बढ़ती शक्ति ने इसलिए भी चिंता बढ़ा रही है क्योंकि वह देश की राजधानी काबुल (Capital Kabul) के करीब पहुंच गया है। बता दें कि गजनी शहर काबुल से सिर्फ 150 किलोमीटर ही दूर है। गजनी 10वीं प्रांतीय राजधानी (Ghazni 10th provincial capital) है, जिस पर इसी हफ्ते तालिबान ने अपना कब्जा किया है। अफगान सुरक्षाबल (Afghan Security Forces) तालिबान के आगे पस्त दिख रही है। अब अमेरिका (America) ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि काबुल अगले 90 दिनों के अंदर तालिबान के कब्जे में आ जाएगा।

गजनी के प्रांतीय परिषद के प्रमुख नासिर अहमद फकीरी (Nasir Ahmad Fakiri, head of the provincial council of Ghazni) ने कहा कि तालिबान ने गवर्नर ऑफिस, पुलिस मुख्यालय और जेल जैसे शहर के अहम इलाकों पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि शहर के कई हिस्सों में अफगान सेना के साथ संघर्ष जारी है, लेकिन अधिकांश हिस्सा इस वक्त लड़ाकों के नियंत्रण में दिख रहा है। एएफपी (AFP) ने इसकी पुष्टि के लिए तालिबान से संपर्क किया है।

तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि गजनी शहर अब तालिबान के नियंत्रण में आ गया है। गजनी शहर काहुल-कंधार के बीच अहम हाईवे के साथ बसा हुआ है। माना जा रहा है कि इस शहर पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगान सुरक्षाबलों (Afghan Security Forces) पर दबाव और बढ़ेगा। एक हफ्ते से भी कम समय में कम-से-कम 10 प्रांतीय राजधानियों पर तालिबान ने चढ़ाई कर दी है।

रॉयटर्स (Reuters) के मुताबिक, एक अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी ने देश के खुफिया सूत्रों का हवाला देते हुए यह अनुमान पेश किया था कि तालिबान अगले एक महीने के अंदर राजधानी काबुल (Capital Kabul) को अलग-थलग कर देगा। अगले 90 दिनों के अंदर वह राजधानी पर कब्जा कर लेगा।