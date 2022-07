तमिलनाडु कैडर के आईपीएस अधिकारी संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए गए

नई दिल्ली। तमिलनाडु कैडर के आईपीएस अधिकारी (Tamil Nadu cadre IPS officer) संजय अरोड़ा (Sanjay Arora) , जो वर्तमान में आइटीबीपी के डीजीपी (DGP of ITBP) के रूप में कार्यरत हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इनको दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त (New Commissioner of Delhi Police) नियुक्त किया गया है।

Tamil Nadu cadre IPS officer Sanjay Arora, currently serving as DGP of ITBP, appointed as Commissioner of Delhi Police — Press Trust of India (@PTI_News) July 31, 2022