Tarak Ratna Health Update: तेलुगू एक्टर की हालत अब भी गंभीर, डॉ ने जारी किया अपडेट

Tarak Ratna Health Update: फेमस तेलुगू एक्टर और राजनेता नंदमुरी तारक रत्न (Politician Nandamuri Tarak Ratna) सोमवार को बेंगलुरु के नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंसेज (नारायण हृदयालय) में वेंटिलेटर और अन्य सपोर्ट पर हैं. उनकी हालत गंभीर बनी हुई है.

आपको बता दें, उनकी सेहत को लेकर अस्पताल ने ताजा जानकारी शेयर की है. अस्पताल प्रशासन ने एक बयान में कहा, “हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि उन्हें अब तक किसी भी ईसीएमओ सपोर्ट पर नहीं रखा गया है. उनके परिवार को उनकी स्थिति के बारे में लगातार अपडेट किया जाता है.

उनकी नैदानिक स्थिति में किसी भी बदलाव की सूचना जरूरत के मुताबिक दी जाएगी. हम अनुरोध करते हैं कि जनता गोपनीयता और निर्बाध उपचार प्रदान करने में हमें सहयोग दे.”

Shri Nandamuri Taraka Ratna Continues to be in a Critical state on Ventilator. #TarakaRatna pic.twitter.com/nGDLy3kUmb

— Sai Mohan 'NTR' (@Sai_Mohan_999) January 30, 2023