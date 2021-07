Tata Motors ने Twitter पर एक बार फिर उड़ाया हुंडई का मजाक, जानें क्या कहा

नई दिल्ली। देश की दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने हाल ही में एक ट्वीट के माध्यम से अपनी प्रतिद्वंद्वी हुंडई का मजाक बनाया। टाटा ने एक ट्वीट के माध्यम से लिखा कि “महत्वपूर्ण! ALTROZ ने t यानी टाटा के प्रतिद्वंद्वी n Q1 FY-22 को mpressve मार्जिन से हराया। आपको बता दें, यहां टाटा अल्ट्रोज की तुलना Hyundai i20 से कर रही है, जिसकी तस्वीर को पोस्ट करते हुए कंपनी ने 20 से ‘i’ गायब कर दिया गया।

mportant!

ALTROZ beats t's rval n Q1 FY-22 wth an mpressve margn.

ndans 🇮🇳 are choosng nda's safest hatch. t s an ncredble feelng to drve the dstance wth your support.

There are 20 'i' missing here. For ALTROZ made it disappear. pic.twitter.com/4wtuU11HFY

— Tata Motors Cars (@TataMotors_Cars) July 11, 2021