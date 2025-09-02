TCS Salary Increment :  TCS ने दिवाली से पहले किया कर्मचारियों को खुश , छंटनी के बाद अब किया सैलरी इंक्रीमेंट

भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने अपने नवीनतम वेतन वृद्धि की घोषणा की है, जो उसके अधिकांश कर्मचारियों के लिए 4.5% से 7% के बीच होगी। अलग अलग कर्मचारियों की सैलरी में अलग अलग इजाफा किया गया है।
TCS Salary Increment : भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने अपने नवीनतम वेतन वृद्धि की घोषणा की है, जो उसके अधिकांश कर्मचारियों के लिए 4.5% से 7% के बीच होगी। अलग अलग कर्मचारियों की सैलरी में अलग अलग इजाफा किया गया है। यह इंक्रीमेंट निचले और मिड लेवल के कर्मचारियों की सैलरी में किया गया है। इसके अलावा जिन कर्मचारियों में अच्छा प्रदर्शन किया है, उनकी सैलरी में 10 प्रतिशत तक की इंक्रीमेंट किया गया है। सैलरी इंक्रीमेंट सितंबर से लागू हो गया है. कल रात में TCS के कर्मचारियों को सैलरी इंक्रीमेंट के बारे में मेल कर बताया गया। TCS ने अपने कुल 80 प्रतिशत कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा किया है।
खबरों के अनुसार, अप्रैल-जून तिमाही के लिए टीसीएस की एट्रिशन दर वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल से जून तिमाही के अंत तक पिछले बारह महीने (एलटीएम) के आधार पर बढ़कर 13.8 प्रतिशत हो गई, जो वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही के अंत में 13.3 प्रतिशत थी।