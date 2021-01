नई दिल्ली। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह से उसी की धरती पर धुल चटाई है, इस जीत ने पूरे क्रिकेट जगत को हिला के रख दिया है। गाबा के क्रिकेट ग्राउण्ड पर 32 सालों में ऑस्ट्रेलिया को पहली बार किसी टीम से शिकस्त मिली है। जब पूरा क्रिकेट जगत भारतीय टीम के तारीफों के पुल बांध रहा है। इस मामले में पूर्व पाक क्रिकेटर भी पीछे नहीं रहे।

Incredible Test & series win for India have not seen a bold, brave & boisterous Asian team on a tougher tour of Australia. No adversity could stop them, frontline players injured, & won after a remarkable turn around from the depths of 36 all out, inspiring for others.kudos India — Wasim Akram (@wasimakramlive) January 19, 2021

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम, शोएब अख्तर और शाहिद आफरीदी ने टीम इंडिया की तारीफ की है। विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, आर अश्विन, रविन्द्र जडेजा, इशांत शर्मा, उमेश यादव, हनुमा विहारी, मोहम्मद शमी जैसे दिग्गजों की गैर मौजूदगी में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को गाबा टेस्ट में तीन विकेट से हराया और सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली।

From 36 all out in the same series to winning it on Australia soil. Wow. #IndiavsAustralia #BorderGavaskarTrophy https://t.co/V96MdnHCAC — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) January 19, 2021