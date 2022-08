टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा बने ड्राइवर, वीडियो हुआ वायरल, आप भी देखिए ये अंदाज

नई दिल्ली। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज समाप्त हो गई है। इस सीरीज को टीम इंडिया ने 4-1 से जीत लिया है। आखिरी मैच में रोहित शर्मा को आराम दिया गया था, जबकि उनकी जगह हार्दिक पांड्या कप्तान बने थे। मैच प्रेजेंटेशन के दौरान रोहित शर्मा एक अलग ही अंदाज में दिखे।

रोहित गोल्फ कार पर पहुंचे और उनके साथ आर अश्विन, दिनेश कार्तिक भी इस कार में मौजूद थे। इसका वीडियो विंडीज क्रिकेट ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। दरअसल, रोहित शर्मा ड्राइवर बने हुए हैं, जिसका मजा डीके और अश्विन के अलावा ऋषभ पंत, संजू सैमसन, कुलदीप यादव, दीपक हुड्डा, सूर्यकुमार यादव, ईशान किशन और रवि बिश्नोई भी लेने पहुंच गए।

Sharma, DK & Ashwin arrive to the medal presentation in style. Congratulations to @BCCI on the series win. #WIvIND pic.twitter.com/HDwGkImaiT

— Windies Cricket (@windiescricket) August 7, 2022