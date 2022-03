टीम इंडिया ने टेस्ट सीरीज में श्रीलंका का किया क्लीन स्वीप, ऐसा करने वाली बनी पहली टीम

नई दिल्ली। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मैच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। दूसरे डे नाइट टेस्ट मैच में श्रीलंका को 288 रनों से हराकर इस सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप कर ली है। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 252 रन बनाए थे। इसके बाद ​श्रीलंका को 109 रनों पर ढेर कर दिया।

साथ ही 143 रनों की बढ़त हासिल कर ली। वहीं, टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 9 विकेट पर 303 रन बनाकर अपनी पारी को घोषित कर दिया। वहीं, श्रीलंका के सामने447 रनों का विशाल लक्ष्य था। वहीं, श्रीलंका इस स्कोर तक पहुंचने की कोशिश करते हुए 208 रनों पर ही ढेर हो गई।

CLEAN SWEEP COMPLETE 💥

A clinical India prove to be too strong for Sri Lanka, winning the second Test by 238 runs in Bengaluru.#WTC23 | #INDvSL | https://t.co/g6fD3n4ID2 pic.twitter.com/4URHMdFsjU

