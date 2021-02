INDvENG: BCCI ने इन खिलाड़ियों को किया रिलीज, केएल राहुल ने की...

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड के बीच चार टेस्ट मैचों की सीरीज जारी है. इस बीच बुधवार को आखिरी दो मैचों के लिए इंडियन क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है. इस बार जहां अभिमन्यु ईश्वरन, शाहबाज नदीम और प्रियंक पंचाल को बीसीसीआई ने रिलीज कर दिया है तो वहीं केएल राहुल ने टीम में वापसी की है. बता दें कि अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में सीरीज के बाकी दोनों मैच खेले जाएंगे.

#TeamIndia for last Two Tests against England announced. @Paytm #INDvENG

Umesh Yadav will join the team in Ahmedabad and after his fitness assessment will replace Shardul Thakur, who will be released for Vijay Hazare Trophy.#INDvENG

