तेजस्वी का सत्तापक्ष पर हमला, बोले-अगर राजनीतिक औकात है तो पटना विश्वविद्यालय को दिलाएं केंद्रीय दर्जा Tejashwi Attacked The Ruling Party Said If There Is Political Position Then Give Central Status To Patna University