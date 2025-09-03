तेजस्वी, बोले-मोदी जी मां तो मां होती है, जब आप किसी की मां को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, DNA ख़राब...

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Elections 2025) से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को मां की गाली देने के मामले पर सियासत तेज हो गई है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने इस मामले पर नाराजगी जाहिर की है। तेजस्वी ने कहा कि किसी की भी मां को अपशब्द बोलना गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) पर तंज कसते हुए तेजस्वी ने कहा कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाए गए और मुझे मां-बहन की गालियां दी गईं, तब पीएम मोदी जी कहां थे?

तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने कहा कि मां तो मां होती है। मां शब्द जुबान पर आते ही कितना सुकून मिलता है। जो बेजुबान है मां तो उनकी भी होती है। किसी को भी किसी की भी मां-बहन-बेटी के प्रति अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इस दुनिया में मौजूद हर इंसान, जीव-जंतु, पशु-पक्षी सभी मां की ही पैदाइश है। हम लोग किसी की भी मां को अपशब्द बोलने के पक्षधर नहीं हैं। ना ही हमारे ऐसे संस्कार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि जब भाजपा के नेताओं द्वारा महिलाओं का अपमान किया जाता है, तब पीएम क्यों नहीं बोलते हैं?

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं और लड़कियों से ब्लात्कार करने वाले प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार कर उसे जिताने की अपील करें तो वह मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। मोदी जी किसी की मां को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोले तो वाह मोदी जी वाह!

तेजस्वी ने कहा कि मोदी जी देश के लिए शहादत दे चुके साहसी प्रधानमंत्री की पत्नी और नेता प्रतिपक्ष की माँ को विधवा और जर्सी गाय बोले तो बेशर्म लोग कहेंगे कि मोदी जी ने शानदार भाषण दिया है। मोदी जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) की पैदाइश पर यह कहते हुए सवाल उठाये कि इनका DNA ही ख़राब है अर्थात् इनका खून ही ख़राब और ग़लत है तो वह सही है? जेडीयू के लोग बताए जो नख और बाल काट PMO को भेजे थे उनकी रिपोर्ट आ गई है क्या?

उन्होंने कहा कि मोदी जी के सचेतक ने अभी कुछ दिन पहले बिहार विधानसभा में मेरी माँ को गाली दी तो मोदी जी ने उसकी पीठ थपथपाई। फिर वो कहे कि मोदी महान! एक बीजेपी नेता ने हमारी प्रवक्ता को साड़ी-साया खोल सरेआम सड़क पर ब्लात्कार की धमकी दें तो मोदी जी उसे सम्मानित करते हुए अपने जहाज़ तक बुलाते हैं।

तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने कहा कि इनके प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल (State President Dilip Jaiswal) कल टेसू बहा रहे थे वही आदमी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि उनसे बड़ा गालीबाज़ कोई नहीं है और वह गालियों की चलती फिरती दुकान है। मणिपुर में भाजपाइयों द्वारा महिलाओं को निवस्त्र घुमाया गया क्या वो किसी की मां नहीं थी?

उन्होंने कहा कि बिहारियों को गुजरात में गाली दी जाती है तो प्रधानमंत्री चुप रहते है। बेरोजगारों और युवाओं को गाली के साथ लाठी से पीटा जाता है तो इनके टेसू नहीं निकलते है। किसान आंदोलन में हज़ारों किसान मारे गए। किसान और नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, लॉकडाउन में मजदूर पैदल चले, लाखों लोग मारे गए तब नहीं रोए । पुलवामा-पहलगाम और गलवान घाटी (State President Dilip Jaiswal) में हमारे सैनिक मारे गए जब इनके टेसू नहीं निकले। उन्होंने कहा कि ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। ये लोग वोट चोरी से ध्यान हटाने के लिए प्रपंच रच रहे हैं। मां तो मां होती है।