Telangana Fresh Row: तेलंगाना BJP चीफ को पैदल मार्च करने से रोका, प्रजा संग्राम यात्रा व सभा की पुलिस ने नहीं दी इजाजत

Telangana Fresh Row: तेलंगाना भाजपा के चीफ बंदी संजय को रविवार को ‘प्रजा संग्राम यात्रा’ के पांचवें चरण को आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया, जिसके बाद से भाजपा और तेलंगाना में सरकार के बिच विवाद शुरू हो गया है। अब तेलंगाना सरकार ने अब तेलंगाना उच्च न्यायालय का रुख किया है।

बताया जा रहा है कि ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में पुलिस को रविवार देर रात पार्टी कार्यकर्ताओं को रोकते हुए देखा गया। इन दिनों ट्ववीटर पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ कार्यकर्ता विरोध करते हुए सड़क पर बैठ गए। ट्विटर पर पोस्ट किए गए वीडियो में बंदी संजय कुमार और पुलिस के बीच बहस होता दिख रहा है।

I strongly condemn the arrest of @BJP4Telangana State President @bandisanjay_bjp and our karyakartas just a day before #PrajaSangramaYatra5 that is commencing from #Bhainsa.

Heights of KCR's autocratic rule in #Telangana

We will fight back strongly & stand with our karyakartas.

— Dr K Laxman (@drlaxmanbjp) November 27, 2022