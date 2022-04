Madhavan बेटे वेदांत की जीत पर एक्ट्रेस ने शुभकामनाएं, ट्वीट कर कहा- मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूं

Bollywood news: एक्टर आर माधवन (R Madhavan) इन दिनों बेटे वेदांत को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। एक्टर के बेटे वेदांत ने डेनिश ओपन में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम पूरे देश में रोशन किया है। गोल्ड से पहले वेदांत ने डेनिश ओपन में सिल्वर मेडल (silver medal) अपने नाम किया था।

कंगना रनौत और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) के बाद अब प्रियंका चोपड़ा ने आर माधवन (R Madhavan) को बेटे के पदक जीतने पर बधाई दी है। एक्टर ने प्रियंका के ट्वीट को रि ट्वीट कर धन्यवाद कहा है।

प्रियंका ने लिखा- ‘वाह! बधाई हो @ वेदांत माधवन! यह एक अद्भुत उपलब्धि है! हमेशा पथ प्रदर्शक बने रहो! बधाई हो @ माधवन और सरिता।’ इसका जवाब देते हुए आर माधवन () ने लिखा- ‘वाह … बहुत-बहुत धन्यवाद… मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूं… हम बहुत उत्साहित हैं। भगवान की कृपा है…और आपको धन्यवाद @ प्रियंका चोपड़ा…आप सबसे अच्छी हैं।’

And So TODAY the winning streak continues.. @VedaantMadhavan gets a GOLD at Denmark open.🙏🙏❤️❤️Pradeep Sir @swimmingfedera1 #ANSAdxb & all of you for the continued blessings . 🇮🇳🇮🇳🇮🇳 pic.twitter.com/UhNXMostqx

— Ranganathan Madhavan (@ActorMadhavan) April 17, 2022