6 साल से कैंसर से तड़प रही एक्ट्रेस का निधन, एक बार फिर इंडस्ट्री हुई गमगीन

पाकिस्तान: दिग्गज एक्ट्रेस नैला जाफरी (Naila Jaffrey) का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनके निधन की पुष्टि उनके परिवार और कला परिषद के अध्यक्ष अहमद शाह की।दरअसल नैला जाफरी पिछले छह साल से कैंसर से जूझ रही थीं। आपको बता दें, जाफ़री 1990 के दशक के उत्तरार्ध से टेलीविज़न पर प्रदर्शन कर रही थीं और उन्होंने आ मुझे को सतना, देसी गर्ल्स और थोडी सी ख़ुशी जैसे नाटक धारावाहिकों में अपने शानदार अभिनय के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की।

उन्होंने अपना आखिरी ड्रामा सीरियल 2016 में किया था, जिसके बाद उन्हें कैंसर हो गया था। उसने मनोरंजन उद्योग और सरकार के लिए अप्रैल में एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया, जिसमें चैनल के मालिकों से उनके सहित सभी अभिनेताओं को पिछले काम के फिर से चलाने की रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए कहा गया, जो उनके लिए बहुत मददगार होगा। इसने एक वास्तविक मुद्दे के लिए बहुत ध्यान और चिंता की ओर आकर्षित किया।

My dear friend and a renowned TV actor Naila Jafri has been fighting Cancer since last 6 years. The battle is very expensive. In this video she requests if the channel owners pay royalty to her previous work’s re runs it will be of great help to her. pic.twitter.com/AYc6TOTRB7

— Furqan T. Siddiqui (@furqantsiddiqui) April 4, 2021