इस क्रिकेटर का बड़बोलापन, कहा — आईसीसी नहीं मैं हूं क्रिकेट का बॉस

नई दिल्ली। क्रिस गेल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में 67 रन की धमाकेदार पारी खेली। गेल ने मंगलवार को मैच के बाद इंटरव्यू में कहा कि वो इस बात पर विश्‍वास करते हैं कि तकनीकी रूप से वह क्रिकेट के बॉस हैं न कि आईसीसी।

Chris Gayle's got some fresh stickers after a short conversation with the ICC! 😅 #WIvAUS pic.twitter.com/99nxhrBrGP

— cricket.com.au (@cricketcomau) July 13, 2021