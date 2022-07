Nupur Sharma को धार्मिक हंगामें का जिम्मेदार ठहराने वालों को बॉलीवुड स्टार ने दिया जवाब, कहा- जज साहब अपने सम्मान के लिए...

Nupur Sharma Controversy: पैगम्बर मोहम्मद (Paigambar Muhammad) पर विवादित बयान देने वाली नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं. आपको बता दें, हाल ही में नूपुर (Nupur Sharma) ने न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

नूपुर (Nupur Sharma) ने अपने विरुद्ध दर्ज हुए केसों को कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली ट्रांसफर करने की भी अपील कर दी है। कोर्ट ने नुपूर को फटकार लगाते हुए बोला है कि देश में जो भी धार्मिक हंगामा मचा हुआ है, उसके लिए वह जिम्मेदार है।

नुपूर के बयान के कारण से उदयपुर में कन्हैया लाल का क़त्ल (murder of kanhaiya lal) कर दिया गया और हर जगह इसका विरोध किया जा रहा है। नुपूर को कोर्ट (court to nupur) से मिली फटकार के साथ बॉलीवुड स्टार्स ने सोशल मीडिया पर अपनी राय भी दे डाली है।

Your Honour! Do something honourable about your HONOUR! 🙏

