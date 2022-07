साइकिल से गिरने के बाद झूमने लगा बच्चा, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म हैं। जिसपर कब कौन वायरल हो जाए कोइ नहीं जानता।आए दिन इसपर बच्चों से लेकर जानवरों तक का वीडियो काफी तेजी से वायरल होता रहता है। इसी क्रम में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक बच्चे का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि वह साइकल चालाते हुए जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद वह रोने के जगह पर जमकर नाचता है।

यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। यह लोगों द्वारा खूब पसंद कियाज रहा है।

This should be your reaction when life challenges you! 👍😂😂pic.twitter.com/LusfAgVe96

— Figen (@TheFigen) July 26, 2022