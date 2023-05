देश ने उन्हें भारत के लिए “खून बहाते” देखा है…राजीव और इंदिरा गांधी का नाम लेकर पीएम मोदी पर कपिल सिब्बल का पलटवार

Karnataka Election 2023: राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांग्रेस पर किए हमले पर पलटवार किया है। कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर राज्य को देश के बाकी हिस्सों से अलग करने की वकालत करने का आरोप लगाया था। पीएम मोदी के इसी बयान पर कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने पलटवार किया है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि, पीएम ने कहा कांग्रेस शाही परिवार चाहता है कि कर्नाटक भारत से “अलग” हो जाए, लेकिन मोदी जी देश ने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को भारत के लिए खून बहाते देखा है। ऐसे में क्या एनसीईआरटी से उन तथ्यों को भी मिटाना है?

Is the NCERT going to efface those facts from textbooks ?

But Modiji : The nation saw them "bleed" for India

PM said : Congress Shahi Parivar wants Karnataka to “secede” from India

बता दें कि, पीएम मोदी बीते सात मई को मैसूर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि, कांग्रेस का शाही परिवार कर्नाटक को देश से अलग करना चाहता है। साथ ही ऐसे काम करते हैं जिससे बार-बार संप्रभुता का अपमान होता है। ऐसे में वो राज्य की ‘संप्रभुता’ की रक्षा करना चाहते हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के हुबली में एक रैली को संबोधित करने के एक दिन बाद पीएम मोदी ने पार्टी पर हमले किए हैं।

EC :

Seeks proof from Congress for graft claims against BJP

What about :

Seeking proof from PM when he accused Congress of " backdoor political negotiations " with those linked to terrorism !

Is it that EC dare not seek proof from PM ?

— Kapil Sibal (@KapilSibal) May 7, 2023