भारत में लॉन्च हुआ पहला UPI ATM, अब कार्ड की झंझट होगी खत्म!

UPI ATM Launched in India: हिताची लिमिटेड (Hitachi Limited) की सहायक कंपनी हिताची पेमेंट सर्विसेज (Hitachi Payment Services) ने भारत में पहला यूपीआई एटीएम (UPI ATM) लॉन्च किया है। जिसके बाद अब यूजर्स बिना डेबिट या एटीएम कार्ड का इस्तेमाल किए यूपीआई के जरिए पैसा एटीएम से निकाल सकेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एनपीसीआई के सहयोग से यूपीआई एटीएम का व्हाइट लेबल एटीएम के रूप में इसे पेश किया गया है जोकि यूजर्स को मल्टीपल अकाउंट से यूपीआई ऐप के जरिए भुगतान करने की सुविधा देती है।

यूपीआई एटीएम (UPI ATM) नॉन बैंकिंग (Non Banking) संस्थाओं की ओर से संचालित होगा। यह नए अनुभव के साथ बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसा निकालने की सीमा बढ़ा देगा। इसे कार्ड स्किमिंग जैसे फ्रॉड को रोकने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। यूपीआई एटीएम को एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम (Android Operating System) पर डिजाइन किया गया है। एकमात्र WLA ऑपरेटर के रूप में हिताची पेमेंट सर्विसेज कैश जमा करने की सेवाएं भी प्रदान करता है। जिसके 3000 से अधिक स्थानों पर एटीएम का नेटवर्क है। वहीं, मुंबई के ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में रविसुतंजनी कुमार ने यूपीआई एटीएम का एक डेमो वीडियो शेयर किया है।

🚨 ATM Cash Withdrawal using UPI

Today I Made a Cash Withdrawal using UPI at Global FinTech Fest in Mumbai

What an Innovative Feature for Bharat pic.twitter.com/hRwcD0i5lu

— Ravisutanjani (@Ravisutanjani) September 5, 2023