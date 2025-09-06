Bigg Boss 19: वीकेंड में तबाही मचाने आ रहा है पहला वाइल्ड कार्ड, सलमान खान का पहले से है फेवरेट?

  1. हिन्दी समाचार
मोस्ट सुपरहिट और   कंट्रोवर्शियल शो बिगबॉस अपने आडियन्स का अटेन्शन ग्रेब करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। जहां पहले ही हफ्ते में फरहाना को घर से निकालकर सीधा सीक्रेट रूम भेज दिया गया, तो वहीं उनके वापस आते ही घर का पूरा माहौल ही बदल गया। यहां घर में पहले से ही लड़ाई चल रही है अब इसी बीच बिग बॉस एक ऐसे कंटेस्टेंट को लाने की तैयारी में हैं, जो ऑडियंस के बीच पहले से ही काफी पॉपुलर है। जिसको हंसाने के लिए कॉमेडी करने की जरुरत नहीं है, वह बोलता है और खुद ब खुद दर्शकों की हंसी छूट जाती है। जी हां आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, इस वीकेंड का वार बिग बॉस 19 में पहली वाइल्ड कार्ड एंट्री होने जा रही है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

यहां घर में पहले से ही लड़ाई चल रही है अब इसी बीच बिग बॉस एक ऐसे कंटेस्टेंट को लाने की तैयारी में हैं, जो ऑडियंस के बीच पहले से ही काफी पॉपुलर है। जिसको हंसाने के लिए कॉमेडी करने की जरुरत नहीं है, वह बोलता है और खुद ब खुद दर्शकों की हंसी छूट जाती है। जी हां आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, इस वीकेंड का वार बिग बॉस 19 में पहली वाइल्ड कार्ड एंट्री होने जा रही है।

बिग बॉस 19 में आते ही धमाल मचाएगा ये लड़का

बिग बॉस 19 के घर में इस बार लड़कों से ज्यादा लड़कियों के बीच वॉर देखने को मिल रही है। जहां नेहल से लेकर फराहना तक तान्या मित्तल (Tanya Mittal)के पीछे पड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अश्नूर कौर भी फॉर्म में आ चुकी हैं। अब घर के इस माहौल को और भी गरम करने के लिए कोई और नहीं, बल्कि मृदुल तिवारी का दुश्मन वाइल्ड कार्ड बनकर आ रहा है।अब तक तो आप समझ गए होंगे कि यहां किसकी बात हो रही है। अगर आपको अभी भी हिंट नहीं मिला है, तो हम आपको बता दें कि बिग बॉस 19 में जो पहले वाइल्ड कार्ड एंट्री बनकर आ रहे हैं, वह कोई और नहीं शहनाज गिल के भाई शाहबाज हैं। जो इससे पहले बीबी 13 में नजर आ चुके हैं और कहीं न कहीं सलमान और फैंस के दिल में एक अलग जगह बना चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह इस वक्त सीक्रेट रूम हैं और वीकेंड के वार पर घर में एंट्री ले सकते हैं।

 

