भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर ने लगाई इंग्लैंड की टीम को लताड़, जानिए क्या रही वजह

नई दिल्ली। भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने इंग्लैंड की टीम की आलोचना की है, क्योंकि मेजबान टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले को जीतने के लिए कोई इरादा जाहिर नहीं किया। वसीम जाफर इस बात से भी दुखी है, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड की टीम अपने घरेलू मैदान पर खेल रही थी और रन प्रति ओवर भी ज्यादा नहीं था, बावजूद इसके मेजबान टीम ड्रॉ के लिए खेली।

If you won't even try to chase a target of 3.6 an over at home with no WTC points at stake, when will you ever try? Not a good advert for test cricket😴 #EngvNZ@ECB_cricket pic.twitter.com/K4qzAhoe7L

