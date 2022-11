समंदर की विशाल लहरों ने भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को उमंग से भरा और जीवंत रखा है : पीएम मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) जी-20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया के बाली पहुंचे हैं। आज प्रधानमंत्री इंडोनेशिया में भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि, इंडोनेशिया, बाली आने के बाद हर हिंदुस्तानी को एक अलग ही अनुभूति होती है, एक अलग ही एहसास होता है। मैं भी वही वाइब्रेशन महसूस कर रहा हूं।

उन्होंने कहा कि, बाली से डेढ़ हजार किलोमीटर दूर, भारत के कटक शहर में महानदी के किनारे ‘बाली जात्रा’ का महोत्सव मनाया जा रहा है…ये महोत्सव, भारत और इंडोनेशिया के बीच हजारों वर्षों के trade relations को Celebrate करता है। हम लोग अक्सर बातचीत में कहते हैं- It’s a small world..।

