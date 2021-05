Video: लॉकडाउन में स्पाइडर मैन की तरह दीवार पर चढ़ी बच्ची, वीडियो देख आप भी पकड़ लेंगे माथा

नई दिल्ली: आपने स्पाइडर मैन मूवी तो जरूर देखी होगी, जिसमें पीटर पार्कर स्पाइडर मैन बनकर ऊंची-ऊंची बिल्डिंगों पर बड़े ही आसानी से चढ़ता है। इस कड़ी में इन दिनों एक छोटी बच्ची का कुछ ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि छोटी बच्ची बड़ी आसानी से दीवार पर चढ़ते हुए दिख रही है। वीडियो को आईएएस अधिकारी ने शेयर किया है।

59 सेकेंड के इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि बच्ची एक दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है। दीवार एकदम प्लेन है, जिसके चलते उसकी पकड़ ठीक ढंग से नहीं बन पाती। इस वजह से वह दीवार पर चढ़ते वक्त बार-बार फिसलकर नीचे आ जाती है। छोटी बच्ची दोबारा ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है और फिर से फिसल जाती है।

This Kid is my Guru 😊 👏 💐🍫 pic.twitter.com/eiUPxxLzzG

— Dr. M V Rao, IAS (@mvraoforindia) May 27, 2021