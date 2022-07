Girl dancing in metro: मेट्रो में लड़की ने किया ऐसा डांस वीडियो सोशल मीडिया पर मचा रहा धमाल

Girl dancing in metro: सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होती रहती है। जिसमें कभी जानवरों की तो कभी इंसानों की वीडियो होती है। इसी क्रम में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें देखा जा सकता है कि हैदराबाद के मैट्रो में एक लड़की को थंदनानंद पर डांस करते देखा जा सकता है, जो कि पूर्व सुंदरानिकी का प्रोमो सॉन्ग है। इस वीडियो के साथ कैप्शन दिया है जिसमें लिखा है, ‘हैदराबाद मेट्रो पर डांस, ऐसा कब हुआ?.’ वीडियो ने सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हासिल की है और लोगों के रिएक्शन भी मिल रहे हैं।

यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बवाल मच रहा है।

💃 Dance On Hyderabad Metro 🚄

When did this happen??? pic.twitter.com/ZilPdia9fx

— Hi Hyderabad (@HiHyderabad) July 20, 2022