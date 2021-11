इंडस्ट्री ने फिर खोया एक दिग्गज सितारा, फेमस Art Director Paresh Daru का निधन

Paresh Daru passes away: मशहूर कला निर्देशक परेश दरू (Art Director Paresh Daru) का आज निधन हो गया। वह 90 वर्ष के थे। उन्होंने अपने साथी (संजय छेल के पिता) छेल वैदा (chel vaida) के साथ मिलकर छेल-परेश के नाम पर 200 से अधिक गुजराती नाटकों (More than 200 gujarati plays) और कई गुजराती फिल्मों का निर्देशन किया था।

आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। साल 2014 में उनके पार्टनर छेल वैदा का निधन हुआ था।