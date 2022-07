इंडस्ट्री ने फिर खोया दिग्गज सितारा, 90 साल की उम्र में हुआ Indian Folk Dance का निधन

Dancer Sheela Vaz passes away: डांसर शीला वाज (Dancer Sheela Vaz ) अब इस दुनिया में नहीं रही है, शीला का 90 साल की उम्र में निधन (died at the age of 90) हो गया है। शीला ने 40 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें वह ज्यादातर एक डांसर के रूप में ही नजर आई थी. शीला के लिए भारतीय लोक नृत्य (Indian Folk Dance) को अपनाने के लिए सफर आसान नहीं था.

आपको बता दें, शुरू में डांसर को फिल्मों में आने से पहले अपने परिवार को काफी समझाना पड़ा. शीला के गानों पर लोग आज भी नाचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। शीला वाज ने 1950 और 1960 के दशक में कई सदाबहार गीतों में डांस किया.फेमस

जिनमें ‘लेके पहला पहला प्यार’ (सीआईडी), ‘रमैया विशाल वैया’ (श्री 420 में उनका सबसे प्रसिद्ध गीत) और ‘घर आजा घेर आया बद्र सांवरिया’ (छोटे नवाब) सहित कई गीत शामिल हैं, जिन्हें लोग आज भी अक्सर गुनगुनाते हैं.