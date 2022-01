इंडस्ट्री ने खोया दिग्गज सितारा, नहीं रहे हॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और पहले ब्लैक एक्टर Sidney Poitier

Sidney Poitier passed away: हॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सिडनी पोइटियर (Veteran actor Sidney Poitier) का 94 साल की उम्र में निधन हो गया है। आपको बता दें, लंबे समय से बीमार चल रहे थे। सिडनी के निधन की जानकारी शुक्रवार को बहेमियन फॉरन मिनिस्ट्री (Bahamian Foreign Ministry) के एक अधिकारी ने दी। फिल्मों में अपने महान योगदान के लिए जाने जाने वाले सिडनी पोइटियर (Sidney Poitier) पहले ब्लैक एक्टर थे, जिन्हें बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवॉर्ड मिला था।

आपको बता दें, सिडनी के निधन के बाद से फैंस समेत हॉलीवुड और बॉलीवुड सेलेब्स भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बराक ओबामा, अनिल कपूर, अनुपम खेर, ओपरा विनफ्रे, जेफ्री राइट और दिया मिर्जा समेत कई सेलेब्स ने पोस्ट शेयर कर उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है।

पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा

Through his groundbreaking roles and singular talent, Sidney Poitier epitomized dignity and grace, revealing the power of movies to bring us closer together. He also opened doors for a generation of actors. Michelle and I send our love to his family and legion of fans. pic.twitter.com/zkYKFSxfKA — Barack Obama (@BarackObama) January 7, 2022

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सिडनी पोइटियर के साथ का एक फोटो शेयर कर लिखा, “अपनी दमदार भूमिकाओं और विलक्षण प्रतिभा के धनी सिडनी पोइटियर ने हमें एक साथ लाने के लिए सिनेमा की शक्ति का खुलासा किया। उन्होंने अभिनेताओं की एक पीढ़ी के लिए दरवाजे खोले। मिशेल और मैं उनके परिवार और प्रशंसकों को प्यार भेजते हैं।”

अनुपम खेर

I had the honour of meeting the legendary actor #SidneyPoitier in early 2013. He was generous with his time for me. He was especially happy to know that I had an acting school. A fantastic actor & one of the kind persons I have met! Om Shanti! 🙏🌺 #ToSirWithLove @actorprepares pic.twitter.com/7IVqYlopC8 — Anupam Kher (@AnupamPKher) January 8, 2022

अनिल कपूर

ओपरा विनफ्रे