The Kapil Sharma Show पर लगा contempt of court का आरोप, इस तारीख को होगी सुनवाई

फेमस लाफ़टर शो 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) किसी पहचान का मोहताज नहीं। लेकिन कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) इन दिनो विवादों से घिर गया है। कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) के मेकर्स के खिलाफ मध्य प्रदेश के शिवपुरी कोर्ट में एफआईआर (FIR) दर्ज करवाई गई है।