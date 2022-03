Viral Video : ‘The Kashmir Files’ पर आग बबूला मौलवी बोला -तुम हमें मिटाना चाहते हो, खुद मिट जाओगे

नई दिल्ली। राजौरी की एक मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद मौलवी के भड़काऊ भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस भाषण को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई है। वायरल वीडियो में मौलवी ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) फिल्म को दो धर्मों में तनाव बढ़ाने वाली फिल्म बताते नजर आ रहे हैं। इसी भाषण में मौलवी कुछ भड़काऊ बातें भी बोल रहे हैं। यह वायरल वीडियो शुक्रवार का बताया जा रहा है। ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री (Director of the film Vivek Agnihotri) ने भी इसे अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है।

राजौरी के मौलवी साहब का कहना हैः

“यह फ़िल्म बंद होनी चाहिए… हमनें ८०० साल तुम पे हुकूमत की तुम ७० साल की हुकूमत में हमारा निशान मिटाना चाहते हो…” दोस्तों, बिलकुल इसी तरह कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं का नाम ओ निशान मिटा दिया गया था। pic.twitter.com/Xm2SZJuxU9 — Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) March 26, 2022

वीडियो मौलवी कहता है कि इस फिल्म में मुसलमानों के खिलाफ साजिश की गई है, वह इसकी निंदा करते हैं। इस फिल्म पर रोक लगाई जानी चाहिए। करीब 40 सेकेंड के वीडियो में मौलवी कह रहे हैं। ‘यह फिल्म बंद होनी चाहिए। हम अमन पसंद लोग हैं। हमने इस मुल्क पर आठ सौ साल हुकूमत की है। तुम्हें 70 साल राज करते हुए हैं, तुम हमारा निशान मिटाना चाहते हो, तुम मिट जाओगे, पर कलमा पढ़ने वाले नहीं मिटेंगे।

बता दें कि कश्मीरी पंडितों (Kashmiri Pandits) के पलायन और अत्याचार पर बनी फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ (The Kashmir Files) को लेकर विवाद जारी है। एक तरफ इसे लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसका विरोध भी जता रहे हैं।