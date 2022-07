The Lord Of The Rings Teaser Released: 2 min 30-सेकंड का नया टीजर ने मचाया धमाल

The Lord Of The Rings Teaser Released: एमेजॉन स्टूडियोज की बहुप्रतीक्षित ‘द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स: द रिंग्स ऑफ पावर’ (The Lord Of The Rings: The Rings Of Power) नामक टेलीविजन सीरीज का दूसरा टीजर ट्रेलर आज रिलीज कर दिया गया है।

आपको बता दें, ‘द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स: द रिंग्स ऑफ पावर’ एक महाकाव्य है और जे.आर.आर. टॉल्किन की प्रसिद्ध कल्पना सेकंड एज ऑफ मिडिल-अर्थ (Age of Middle-earth) की अडॉप्ट की गई महागाथा कही जा रही है, जो 2 सितंबर, 2022 को प्राइम वीडियो पर पूरी दुनिया में पेश की जा रही है।

ये वेब सीरीज आपको बहुत सारे पड़ावों से लेकर जाएगा जिसे आप एक अलग ही दुनिया का अहसास करने वाले है। दो-मिनट 30-सेकंड का नया टीजर ट्रेलर इस सीरीज के अडॉप्टैशन में और भी गहराई से उतर रहा है, जिससे फैंस को आइलैंड किंगडम नुमेनोर में स्थित टॉल्किन के कुछ मशहूर किरदारों की पहली झलक देखने के लिए मिली है।

ये किरदार हैं- इसिल्डर (मैक्सिम बाल्ड्री), एलेंडिल (लॉयड ओवेन), फराजोन (ट्रिस्टन ग्रेवेल) और क्वीन रीजेंट मिरियल (सिंथिया अडाई-रॉबिन्सन)। हाल ही में अनाउंस की गई नुमेनोर वासियों में केमेन (लियोन वाधम) और एरियन (एमा होर्वथ) का नाम भी मौजूद है।