नेपाल भागने से पहले दबोचा गया इशिता हत्याकांड का मुख्य आरोपी

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित इशिता मलिक हत्याकांड का मुख्य आरोपी देशराज सिंह आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ गया। मंगलवार तड़के इंडो-नेपाल बॉर्डर के नौतनवा क्षेत्र से उसे पश्चिम बंगाल पुलिस ने महराजगंज पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन सीमा पार करने से पहले ही दबोच लिया गया।

प्रेम-प्रसंग से शुरू हुआ विवाद, हत्या पर जाकर खत्म

25 अगस्त को नदिया जिले के कृष्णानगर स्थित पालपाड़ा में कॉलेज छात्रा इशिता मलिक की घर के भीतर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि देशराज ने प्रतिशोध की भावना से वारदात को अंजाम दिया। पहले दोनों के बीच रिश्ते थे, लेकिन संबंध टूटने के बाद आरोपी ने यह खौफनाक कदम उठाया।

फरारी के दौरान मामा ने की मदद

हत्या के बाद से ही देशराज फरार था और लगातार ठिकाने बदल रहा था। रविवार को पुलिस को अहम सुराग तब मिला जब गुजरात के जामनगर से उसके मामा कुलदीप सिंह को हिरासत में लिया गया। आरोप है कि कुलदीप ने फरारी के दौरान देशराज की मदद की और उसके लिए फर्जी दस्तावेज बनवाए।

सीमा पर जाल बिछाकर की गिरफ्तारी

कुलदीप की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को अंदेशा हुआ कि देशराज नेपाल भाग सकता है। इसके बाद मंगलवार सुबह पश्चिम बंगाल पुलिस ने महराजगंज पुलिस के सहयोग से नौतनवा सीमा पर सटीक कार्रवाई कर आरोपी को धर दबोचा।

अदालत में पेशी के बाद आगे की पूछताछ

गिरफ्तारी के बाद आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर कृष्णानगर ले जाया गया है। वहां अदालत में पेश करने के बाद आगे की पूछताछ होगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को बचाने में उसके कुछ प्रभावशाली रिश्तेदारों की भी भूमिका रही है, जिसकी जांच की जा रही है।