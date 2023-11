The Marvels New trailer released: दुनिया को खतरों से बचाने के लिए आएंगे एवेंजर्स, द मारवल्स का नया ट्रेलर रिलीज

The Marvels New trailer released: मार्वल की दुनिया के फैन्स के लिए ये हफ्ता रोमांस से भरपूर रहेगा. सुपरहीरो फिल्म “मार्वल्स” कुछ ही दिनों में सिनेमाघरों में दस्तक देगी। सुपरहीरो कैप्टन मार्वल की अगली कड़ी मार्वल्स में अभिनय करेंगे। फिल्म के लेटेस्ट ट्रेलर ने दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट बढ़ा दी है।

निया डकोस्टा द्वारा निर्देशित मिरेकल्स का पहला ट्रेलर इस साल जुलाई में जारी किया गया था। तब से, फिल्म ने दर्शकों के बीच काफी उत्साह पैदा कर दिया है। अब रिलीज से तीन दिन पहले फिल्म का फाइनल ट्रेलर रिलीज हो गया है और ये काफी उत्साह से भरा हुआ है। पिछले कुछ समय से अफवाहें हैं कि फिल्म में टेसा थॉम्पसन भी नजर आएंगी।

Be there for the moment that changes everything.

Watch the final trailer for #TheMarvels, in theaters this Friday. Get tickets now: https://t.co/0hqJatLekH pic.twitter.com/NxT3GLJrK8

— Marvel Entertainment (@Marvel) November 7, 2023