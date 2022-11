महेश बाबू पर टुटा दुखों का पहाड़, फेमस एक्टर पिता Krishna ने दुनिया को कहा अलविदा

Mahesh Babu Father Death: सुपरस्टार महेश बाबू के घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दरअसल, महेश बाबू (Mahesh Babu) के पिता और एक्टर कृष्णा (Actor Krishna) का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने मंगलवार को शहर के सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल में आखिरी सांस ली।

हाल ही में महेश बाबू (Mahesh Babu) के पिता को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महेश बाबू के पिता को सोमवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

